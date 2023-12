VIDÉO - COP28 : pourquoi l'Opep a-t-elle publié une lettre appelant à rejeter une limitation des énergies fossiles ?

À Dubaï, l'enjeu numéro un de la COP28 est d'amorcer au niveau mondial la sortie des énergies fossiles. Mais l'Opep ne veut pas en entendre parler, même à horizon lointain. C'est ce qu'a déclaré l'organisation la semaine dernière, au travers d'une lettre polémique.

En plein milieu d'une COP28 cruciale pour décider les contours d'un monde neutre en carbone, une simple lettre a suffi à enflammer les débats. Elle est signée de Haitham al-Ghais, secrétaire général de l'Opep, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une page, pas plus, dans laquelle il donne ses consignes. "J'exhorte les membres de l'Opep [...] à rejeter proactivement tout texte ou toute formulation qui cible les combustibles fossiles".

S'agit-il d'une stratégie de l'Opep ?

Un des objectifs affichés de cette COP était de sortir du pétrole, du gaz et du charbon. Pourquoi les 13 pays de l'Opep ne veulent pas en entendre parler, même à horizon lointain, 2040 ou 2050 ? Parce que depuis 2016, ils sont devenus de plus en plus dépendants de l'argent du gaz et du pétrole, jusqu'à 40% du PIB pour un pays comme l'Irak, et la guerre en Ukraine a fait bondir les cours. Certes, dans la péninsule arabique, on investit massivement dans les énergies renouvelables et on cherche d'autres sources de revenus comme le tourisme ou le sport. Mais la vie sans pétrole reste pour l'instant inimaginable.

"D'une part, le mode de vie actuel des classes supérieures dans ces pays-là n'est pas soutenable uniquement avec du renouvelable, donc il faut conserver du pétrole. Et d'autre part, en renonçant au pétrole, les pays membres de l'Opep renonceront à leur influence politique internationale mais également à leurs moyens de pression face à l'Occident", précise au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, Alicia Bassière, doctorante en économie de l'énergie à l'Institut polytechnique de Paris.

Au-delà de la position de l'Opep, c'est la chronologie qui interroge : pourquoi cette lettre à quelques jours seulement de la clôture, mardi 12 décembre ? Samedi, le président émirati de la COP28, Sultan Al-Jaber, a semblé prendre ses distances avec une organisation dont son pays est pourtant membre. "Il est temps désormais de mettre de côté les intérêts de chacun pour penser à l'intérêt général", a-t-il déclaré.

Pour Dubaï, il faut absolument qu'un accord soit trouvé pour obtenir une victoire diplomatique. Et si la déclaration de l'Opep faisait partie d'une stratégie ? Non pas pour supprimer toutes références aux énergies fossiles dans l'accord final, mais pour limiter au maximum l'aspect contraignant. "Ce qui va se produire, c'est que les Émirats arabes unis vont pouvoir crier victoire et s'auto-féliciter d'avoir réussi à sauver un accord et à avoir intégré pour la première fois, si c'est le cas, les énergies fossiles. Sauf que derrière, c'est complètement édulcoré", analyse Yamina Saheb, autrice au sein du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat).

Les délégations ont jusqu'à mardi pour rédiger un texte commun. À ce stade, sur les 38 points à l'agenda des négociations, seuls huit ont fait l'objet d'un accord.