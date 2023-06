VIDÉO - Côte d'Azur : la plage flottante controversée tombe à l'eau

Le trimaran à moteur ne prendra pas le large cet été. Les promoteurs de "Canua Island", une plage flottante privée qui espérait jeter l'ancre sur la Côte d'Azur, annoncent ce mardi qu'ils renoncent à leur projet. Ils accusent au passage les élus qui s'y sont opposés de promouvoir une "écologie de façade". L'infrastructure, qui devait être déployée dans la baie de Cannes, se retrouvait depuis des semaines au cœur d'une polémique.

"Malgré un dossier 100% conforme et de nombreuses démarches d'explication, nous n'avons pas reçu ce lundi 12 juin 2023 les permis nécessaires à l'exploitation de Canua. On nous a clairement fait comprendre qu’il ne fallait rien attendre pour cet été", écrivent dans un communiqué les concepteurs de ce projet, se posant en "victimes d'une vendetta politique" et fustigeant un "règlement de compte qui (les) dépasse et qui dépasse l'entendement économique".

"Cette obstruction et aberration politique, ce déni de droit nous amènent à tirer en responsabilité les conséquences de la situation et nous obligent à mettre fin aux contrats de ceux qui nous ont fait confiance", poursuivent le président de Canua Jean-Bernard Falco et ses directeurs généraux et co-fondateurs, Marc Audineau et Tony Philp, dans cette déclaration. "Nous avons informé tout à l'heure nos 100 salariés que nous ne pouvions pas tenir plus longtemps", ont-ils déploré.