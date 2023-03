Dauphins échoués sur les plages : la pêche limitée pour les sauver

Plus au nord, sur le bassin d'Arcachon, Olivier teste des solutions pour éviter les captures accidentelles, dont un système d'ultrasons placé sur les filets. "On en mettait un à chaque bout du filet. Et puis s'il y avait des longues portées, on en mettait au milieu. Ça fait quinze ans que j'ai des observateurs à bord et ça fait trois ans que j'ai des répulsifs à cétacés", fait savoir le marin-pêcheur.