VIDÉO - Décharges sauvages : ces gendarmes traquent les poubelles en Bretagne

À chaque patrouille, son lot de surprises ! Un amas de gravats est bien caché dans un chemin reculé de Plougastel-Daoulas, dans le Finistère. Et à peine 50 mètres plus loin, "il y a eu trois à quatre dépôts d’une cinquantaine d'extincteurs en l’espace d’un an", raconte un agent de police municipale. Des découvertes comme celle-ci, il y en a trois à quatre fois par mois.