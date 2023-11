VIDÉO - Décorations de Noël : ce village vous en met plein les yeux... pour pas un sou !

Les décorations de Noël sont un bon exemple de domaine où l'on peut moins gâcher et moins jeter. Le village de Rougegoutte (Territoire de Belfort) nous en met plein les yeux pour presque pas un sou. Le 13H de TF1 s'y est rendu dans le cadre d'une semaine spéciale anti-gaspi.

Plus que quelques jours pour installer pas moins de 3350 décorations de Noël partout dans le village de Rougegoutte (Territoire de Belfort). Ils n'ont pas une minute à perdre surtout lorsqu'il fait 2 degrés dehors. Une dizaine de bénévoles accrochent ces ornements, un par un, quatre heures par jour. Ces décorations sont partout dans le village. Plus de 200 fleurs dorées sur un tilleul centenaire. Des ornements recouvrent aussi les sapins et toutes les rues de la commune sur treize kilomètres au total.

Des décorations toutes conçues et faites à la main, ici par une quinzaine d'habitantes. Près de 800 motifs différents sortent de cet atelier chapeauté par Marie-Odile. Les décorations sont toutes fabriquées à partir de matériaux de récupération et parfois réutilisées d'une année sur l'autre comme ces silhouettes en carton. Dans un autre atelier, à quelques minutes de là, Daniel, Christian et Jean-Pierre s'occupent des illuminations. Elles ont entièrement été fabriquées ici, il y a 20 ans.