VIDÉO - Découvrez le "sardine run" : un festin pour les prédateurs, qui attire aussi les touristes

Les promesses de l'aube en ce début d'hiver austral prennent d'abord la forme d'une brise fraîche et vivifiante pour commencer une quête dans les eaux de l'Océan Indien. Chaque année, des bancs géants de sardines passent près des côtes de l'Afrique du Sud, provocant une frénésie alimentaire chez tous leurs prédateurs. Un phénomène que les spécialistes appellent le "sardine run". "On regarde les oiseaux posés sur l'eau, et quand ils commencent à s'envoler, tous dans la même direction, on les suit", explique un pêcheur au micro de TF1.