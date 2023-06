VIDÉO - Des champs agricoles saccagés : nouvelle action contestée des Soulèvements de la Terre près de Nantes

Des plans de salade arrachés, du muguet déterré et remplacé par des graines de sarrasin… L'action menée par des militants écologistes, dimanche 11 juin au sud et au nord de Nantes, en Loire-Atlantique, a créé la polémique. À l'appel d'un collectif, qui regroupe notamment Les Soulèvements de la Terre - à l'origine de la mobilisation de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) - et La tête dans le sable - qui lutte pour la protection de cette ressource - plus de 1000 personnes se sont retrouvées pour une manifestation itinérante.

Plusieurs cortèges se sont déplacés autour et dans Nantes et une partie des militants a ainsi mené une première action de désobéissance civile, dans la journée, arrachant des plans de muguet et des tuyaux qui les irriguaient pour les remplacer par des semences de graines de sarrasin. Une action qui visait à dénoncer l'utilisation intensive de l'eau et du sable, ont expliqué les manifestants.