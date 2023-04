VIDÉO - Disparition des terres agricoles : la colère de deux cultivateurs du Nord

L'histoire de cet agriculteur n'est pas unique : chaque année, ce sont 20.000 à 30.000 hectares qui disparaissent. Des forêts et des espaces naturels et agricoles sont remplacés par des habitations, des commerces ou des industries. Ainsi, Jean-François a vécu une expropriation il y a 25 ans, lorsque l'État a voulu installer une usine de voitures sur son sol. Selon lui, "le maire est venu et a dit 'stop, vous ne mettez plus les pieds dans les champs, arrêté ministériel'."