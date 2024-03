Hôtels, restaurants, colis... Vers la fin des emballages superflus en carton et en plastique

Pour répondre à un impératif écologique, les petits sachets en plastique qui contiennent de la moutarde ou du shampoing vont disparaître dans les cafés, les restaurants ou les hôtels. Il en sera de même pour les cartons des colis, dont la taille devra être adaptée. Comment les professionnels comptent-ils s'adapter ?

Entre les sachets de ketchup, les oranges recouvertes de plastique et les morceaux de polyester, il y a un point commun : vous allez devoir vous en passer. Car ces types d'emballage sont jugés inutiles par l'Union européenne et par beaucoup des consommateurs que nous avons interrogés. "Je me retrouve souvent submergé par des emballages", témoigne ainsi un homme dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Les cartons sont aussi concernés

Dès 2030, pour réduire le nombre de déchets lié aux emballages (qui représentent plus de 188,7 kg par personne chaque année), il y aura quelques changements, comme la disparition des petits flacons de shampoing ou de savon dans les hôtels. Ce que la profession ne semble par redouter. "En réalité, c'est déjà appliqué dans l'immense majorité des hôtels de France aujourd'hui. Nous avons pratiquement déjà tous remplacé les petits flacons de 10 ou 15 ml par des grands flacons", répond Dominique Siegel, président de l'Umih hôtellerie.

Les emballages superflus vont aussi disparaître des restaurants, où le plastique à usage unique sera définitivement banni. Comme c'est déjà le cas dans les fast-foods, où la vaisselle réutilisable a fait son apparition.

D'autres changements concernent cette fois les colis, dont la taille est souvent disproportionnée par rapport à leur contenu. "Ça fait bouger des camions avec du vide, avec rien dedans", déplore d'ailleurs un consommateur. Mais cela sera bientôt de l'histoire ancienne, car en 2030, un carton ne pourra pas contenir plus de 50% de vide.