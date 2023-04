VIDÉO - Eau de pluie : trois solutions pour mieux l'utiliser

Chez un horticulteur de Bénesse-Maremne (Landes), la solution est encore différente : il récupère la pluie, l'équivalent de 32 piscines olympiques, de l'eau qu'il ne puise donc pas dans le sous-sol, et surtout qu'il réutilise. "Malgré un hiver qui a été relativement faible en précipitations, on se retrouve avec environ 80% de capacités de chargement", précise Beñat Mendiburu, ajoutant ne "plus utiliser d'eau potable." Dans le détail, "la plante va assimiler toute l'eau dont elle a besoin. Et une fois qu'elle a atteint sa saturation, l'eau repart dans le circuit et va permettre d'arroser le bassin suivant. On est en recyclage permanent."