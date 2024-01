VIDÉO - Économies d'énergie : la thérapie de choc de cet hôpital du Nord

Sans attendre la hausse du prix de l'électricité, les Français ont déjà beaucoup réduit leur consommation. C'est aussi le cas des professionnels et des services publics. À l'exemple de cet hôpital dans le Nord qui traque la moindre dépense superflue.

Comment reconnaît-on un hôpital qui fait des économies d'énergie ? Déjà, à l'accueil, les employés portent des doudounes aux couleurs du centre hospitalier. La température est strictement limitée à 19°C dans les bureaux. On rencontre des électriciens sur un vaste chantier. Installés à la place des anciens halogènes, des panneaux LED qui consomment deux fois moins d'électricité. Ces professionnels en ont remplacé 21.000, ils leur restent 11.000 à changer.

En attendant, dans ce service de chirurgie viscérale, les équipes travaillent avec une lumière sur trois la nuit. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie de 10 % en un an.

Les blocs opératoires représentent un gros centre de consommation énergétique, notamment à cause des centrales de traiement d'air. Fabrice Decourcelles, directeur de la logistique au Centre hospitalier de Valenciennes (Nord)

À l’hôpital, certaines dépenses sont incompressibles, à commencer par celles liées aux 18 blocs opératoires qui consomment 40 % de l'électricité de l'hôpital. Du côté gaz, le chauffage des 1 850 chambres, il est impossible de rogner. Pas plus de 22 degrés, 250 sondes sont installées partout pour contrôler la température et optimiser la production de la chaufferie centrale. Malgré tous ces efforts, la facture de cet hiver 2024 risque encore de peser lourd dans le bilan financier.

Celui qui fait la course aux dépenses d'énergie, c'est Fabrice Decourcelles, directeur de la logistique au Centre hospitalier de Valenciennes (Nord) et c'est un casse-tête car certaines dépenses sont incompressibles comme celles liées aux 18 blocs opératoires. "Les blocs opératoires représentent un gros centre de consommation énergétique notamment à cause des centrales de traitement d'air. Il y a un risque pour le patient si l'air n'est pas suffisamment bien traité", explique-t-il dans le reportage du 20H de TF1, en tête de cet article. Autre gros poste de dépenses, le chauffage des 1850 chambres.

Dernière grande consommatrice d'énergie, la lingerie. Tout le linge de l'hôpital est lavé dans la blanchisserie, à la vapeur. Plus 65.000 euros en 2023, un coût répercuté sur l'hôpital avec des achats de matériels en moins, des investissements repoussés et peut-être moins d'embauche.