VIDÉO - Écureuils, chouettes, hérissons... Une clinique de pointe pour sauver la faune sauvage

Chaque jour, le centre reçoit des appels de particuliers et la médiatrice va trouver une équipe pour récupérer les animaux en détresse. Ce centre est l'un des plus grands en France : il emploie sept salariés et devrait coûter 500.000 euros par an. Les frais sont assumés par le Zoo de Beauval, plus connu du grand public pour leurs stars, les pandas venus de Chine.