VIDÉO - Composter les emballages, c'est possible : voici les logos à connaître

Sachet de thé, sacs plastiques, capsule de café... Tous ces emballages peuvent en théorie être biodégradables et donc compostables. Mais il faut que les industriels fassent l'effort de choisir les bons matériaux. Et attention à ne pas confondre les différents logos "OK compost"...

Pour Audrey, c'est devenu une habitude. Il n'est plus question de jeter les dosettes de café à la poubelle, direction le compost, avec les épluchures de fruits et légumes, mais aussi certains sacs en plastique ou en carton, désormais compostables. "C'est une manière plus simple de réduire mes déchets sans avoir trop d'efforts à faire au quotidien". Avant d'arriver dans le seau d'Audrey, ces capsules de café ont été inventées à Orbe, commune du canton de Vaud, en Suisse, chez Nestlé, un géant de l'agroalimentaire.

Dans un laboratoire de Nestlé, il a fallu plus de cinq ans de travail pour fabriquer ce nouveau produit. "On a testé plus de 200 matières différentes pour arriver à ça, du papier avec une couche en bioplastique qui protège les cafés contre l'oxydation", explique Julia Lauricella, cheffe du centre de technologies à Nestlé. C'est une couche, pas plus épaisse qu'un cheveu, fabriquée en plastique d'origine végétale. Secret de fabrication oblige, nous n'en saurons pas plus. Pour utiliser ces dosettes compostables, en revanche, il faudra s'offrir la toute nouvelle machine de la marque, vendue 169 euros.

Des logos qui prêtent à confusion

Fabriquer du compost à grande échelle, c'est ce que cherche à faire Chambéry (Savoie). Depuis deux mois, les habitants d'un quartier sont invités à déverser leurs épluchures et leurs emballages compostables dans l'un des 30 containers mis à disposition. Direction le composteur industriel, à la sortie de la ville. Mais il y a des erreurs, comme un sac non compostable retrouvé au milieu des matières.

Pour ne pas se tromper, un logo "OK compost" doit figurer sur les emballages. Ils ne sont pas compostables à la maison mais doivent être acheminés vers un composteur industriel. Pour le composteur du jardin, c'est le logo "OK compost home". Des appellations presque identiques qui peuvent prêter à confusion. C'est pourquoi Chambéry a décidé d'exclure les emballages compostables de sa collecte. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.