Les cigognes déjà de retour en Moselle : pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses ?

Déjà de retour dans l'est de la France, les cigognes sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années. À cause du réchauffement climatique, elles ne migrent plus aussi loin qu'auparavant. Pas toujours une bonne nouvelle pour ceux qui vivent à leurs côtés, comme le 13H de TF1 l'a constaté en Moselle.

Si les cigognes jouent au jeu des chaises musicales, ce n'est pas par plaisir. À Lelling (Moselle), elles reviennent de plus en plus tôt et sont de plus en plus nombreuses. Si bien qu'il n'y a pas assez de nids pour tout le monde. Il y a 15 ans, il n'y en avait pourtant pas une seule dans ce village d'à peine 500 âmes. Aujourd'hui, elles sont une quarantaine.

"Il y en a énormément. C'est sûr que c'est beau à voir, mais il y a beaucoup de désagréments", témoigne un habitant dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Une autre acquiesce : "Les cigognes ne me dérangent pas, mais, bon, il y a de la saleté..."

Des migrations moins longues

Pour limiter le nombre de cigognes, la commune a dépensé 5000 euros pour l'installation de pics. Une mesure qui n'a pas toujours le succès escompté, les échassiers parvenant à faire leur nid tout autour. "Ça n'a pas marché, elles sont quand même revenues", confirme Lionel Jost, adjoint au maire de Lelling.

Comment expliquer cette prolifération ? Pour Dominique Klein, spécialiste lorrain des cigognes, il faut y voir une conséquence du réchauffement climatique : "La cigogne a beau avoir un grand bec de 17 à 19 centimètres, elle est incapable de creuser. Elle ramasse uniquement en surface. Quand c'est gelé, elle ne peut pas trouver de ver de terre. Et là, sans neige, sans gel, pour elle c'est top."

Année après année, les cigognes descendent moins vers le sud. Certaines sont équipées de puces GPS, il est facile de les suivre. L'un des oiseaux surveillés par Dominique Klein s'est ainsi arrêté en Espagne cette année, alors qu'il allait généralement jusqu'au Maroc. Des migrations moins fatigantes qui font baisser la mortalité.