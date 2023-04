En vue d'un été sec, les astuces des campings pour économiser l'eau

Des mesures comprises par les vacanciers, qui s'adaptent. "Bien sûr, c'est contraignant. Quand on sort de la plage, on a toujours envie de se rincer un peu mais on comprend, il faut faire attention", confie une vacancière, tandis qu'un autre assure faire la vaisselle en remplissant "une casserole d'eau chaude", et non plus "un évier".

Et "Les criques de Porteils" ne seront pas les seuls à faire des efforts cet été. La fédération de l'hôtellerie de plein air des Pyrénées-Orientales a dévoilé, jeudi 20 avril, son plan d'action pour la saison estivale, que tous les campings du département doivent appliquer. Parmi les mesures d'urgence, l'arrêt de l'arrosage des végétaux, des nettoyages moins fréquents des filtres de piscines, le nettoyage à sec. Les touristes seront également prévenus dès leur arrivée, et des affichages expliqueront les bons gestes à adopter pour économiser au maximum l'eau.