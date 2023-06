VIDÉO - Elle permet de se chauffer à l'eau de mer : qu'est-ce que la thalassothermie ?

Un centre commercial de 90.000 mètres carrés à Marseille qui utilise la technologie depuis 5 ans, affirme ainsi avoir réduit de "80% [ses] émissions de CO2", en remplaçant tout d'abord ses climatiseurs néfastes pour l'environnement - car nécessitant de rejeter de l'air chaud dans l'atmosphère - mais aussi en "supprimant toutes [ses] chaudières au gaz". "On utilise plus cette énergie fossile et on utilise beaucoup moins d'électricité qu'avant pour fabriquer ce chaud et ce froid", se félicite Marie Canton, directrice du centre commercial Les terrasses du port. Pour les particuliers, le système est également intéressant : il peut permettre de réaliser jusqu'à 30% d'économies sur sa facture d'électricité chaque trimestre.

En France, une dizaine de villes seulement utilise la thalassothermie. Il faut dire que la technologie est difficile à mettre en œuvre et ne peut s'avérer rentable et respectueuse de l'environnement que dans des localités proches du littoral. Mais sur les côtes françaises, les experts appellent à développer cette solution, car nos besoins en froid vont fortement augmenter dans les années à venir en raison du changement climatique dû aux activités humaines. Pour inciter le développement de cette technique, l'État et les collectivités financent jusqu'à la moitié des investissements pour installer une usine de thalassothermie.