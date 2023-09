ENQUÊTE - Déchets : comment lutter contre les dépôts sauvages ?

Quelques mètres plus loin, les restes d’un chantier de rénovation sont posés çà et là, comme des plinthes en bois, des fenêtres, des plaques de plâtres. Certains ont même été laissés à quelques mètres de l’entrée d'une propriété privée. "C’est le soir, quand il fait nuit, ils arrivent avec les camions, ils bennent et ils s’en vont. Mes chiens les entendent", déplore le propriétaire Claude Protin. Et quand on s’enfonce un peu plus dans la forêt, c’est parfois pire. Un pneu de tracteur, des carcasses en plastique et d’anciens téléviseurs jonchent le sol. Au total, 200 m³ de détritus.

Un afflux de déchets qui fait suite à la fermeture d’un encombrant voisin, une décharge sauvage de 300 hectares à Carrières-sous-Poissy. Même si le site a été en partie nettoyé, apparemment les habitudes de certains entrepreneurs n’ont pas changé. Ce sous-bois est devenu leur nouvelle cible. "Je viens d’avoir le devis, on est à 80 000 euros pour ce chemin et dégager les parcelles", s'offusque Camille Vaure, directrice générale des services de Vernouillet.

Il faut dire que déposer ces gravats en déchetterie a un coût pour les entreprises : 191 euros la tonne pour le vrac, 132 euros pour le bois, 22 euros pour le verre. Éviter ces dépenses pour certains, c’est gagner un peu plus d’argent. Ce qui met le maire de Vernouillet très en colère. "Le traitement des déchets coûte cher, et donc il y a des entrepreneurs indélicats qui tout en facturant leurs clients, déversent leurs gravats et leurs détritus dans la plaine", accuse Pascal Collado.