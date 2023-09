REPORTAGE - Éoliennes en mer au large de la Normandie : au plus près du chantier

À treize kilomètres au large de Fécamp, en Normandie, c'est un nouveau paysage en construction. D'ici à la fin de l'année, 71 éoliennes tourneront sur ce site afin de produire de l'électricité pour l'équivalent de 770.000 habitants. "On les voit, mais ça ne dénature pas le paysage, estime une habitante dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. De toute façon, sans électricité, maintenant, on ne peut plus rien faire". Mais un autre n'est pas vraiment du même avis : "Il ne faut pas qu'ils s'étendent trop non plus. Après, ça va certainement gâcher le paysage".