VIDÉO - Érosion en Corse : ils construisent une digue pour sauver leur immeuble

Il y a quelques années, un premier mur de pierre était déjà tombé sous les vagues. Si l’érosion devient trop importante, les habitants risquent d’être obligés d’évacuer. Même inquiétude dans la commune de Lucciana 20 kilomètres plus au sud. "Moi, j’ai connu avec dix ou quinze mètres de plage en plus. Même pour les enfants, c’était un plaisir. Et là, on a eu très peur cette année parce qu’au mois de juillet, c’était la première fois où vraiment la mer frappait sur nos terrasses et sur nos maisons et on ne pouvait même plus mettre la serviette. C’est de pire en pire", déplore une habitante.