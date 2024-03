VIDÉO - Érosion et montée des eaux : comment Biscarrosse "réensable" sa plage chaque année

La commune de Biscarrosse a lancé ce samedi, le "réensablement" annuel de sa plage. Une opération devenue indispensable pour la station balnéaire pour tenter de sauver son étendue de sable. Car avec les tempêtes, l'érosion et la montée des eaux, Biscarrosse voit sa côte perdre un peu plus de terrain chaque année.

C'est un drôle de ballet qui a débuté sur les plages de Biscarrosse, dans les Landes. Depuis samedi 9 mars et jusqu'au 14, des camions profitent de la marée basse, durant six heures, pour acheminer un maximum de sable sur la dune de la station balnéaire. Une opération de "réensablement" qui a été avancée cette année, en raison de l'arrivée imminente des grandes marées d'équinoxe. Le procédé est devenu primordial pour Biscarrosse depuis 2018, pour maintenir l'étendue de sable qui fait sa renommée auprès des plagistes et autres surfers.

Recul du trait de côte

L'hiver 2023-2024 a d'ailleurs été particulièrement dévastateur, et les tempêtes ont fait reculer le trait de côte de plus d'une dizaine de mètres. Le 2 mars, la plage a ainsi été interdite au public, alors qu'elle s'était affaissée de cinq mètres. "On va chercher le sable au sud, à un kilomètre à peu près, et puis on le ramène sur la station balnéaire", explique, dans la vidéo en tête de cet article, Vincent Bawedin, chargé de mission "gestion du trait de côte", pour la communauté de communes des Grands Lacs (CCGL) à Parentis-en-Born.

L'équivalent de 10 piscines olympiques

Au total, 39.000 tonnes de sable sont déplacées, soit l'équivalent de 10 piscines olympiques. Sans ce chantier, la plage de Biscarrosse aurait déjà disparu une grande partie de l'année. "On n'aurait plus de station balnéaire, tout simplement, avec des conséquences économiques importantes et on n'aurait plus les biens présents sur la dune", assure le chargé de mission pour qui "les jours sont comptés pour ces bâtiments". "La question ce n'est pas : est-ce qu'ils vont rester ? Mais quand est-ce qu'ils vont partir ?" Ces bâtiments, ce sont notamment le Grand Hôtel ou les villas jumelles, qui devront ainsi un jour être déplacés.

Ce réensablement artificiel a un coût : un peu plus de 300.000 euros par an, mais qui s'avère bien moins important que d'autres techniques plus radicales, comme l'installation de digues. Reste que la commune de Biscarrosse, comme de nombreuses autres le long du littoral français, voit la mer grignoter inexorablement son territoire, conséquence de l'érosion et de la hausse du niveau de la mer en raison du changement climatique. Selon les prévisions de l'observatoire du littoral de Nouvelle-Aquitaine, le trait de côte devrait reculer d'1,70 mètre par an dans les prochains années autour de Biscarrosse.