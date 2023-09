VIDÉO - Espèces invasives : petites bêtes, grande menace dans ce lac de Loire-Atlantique

Une autre espèce aussi nuisible, une plante aquatique exotique appelée la jussie. Elle vient d'Amérique du Sud et s'adapte très bien au changement climatique. Dans la réserve naturelle de Grand-Lieu, sa prolifération est devenue incontrôlable. "On voit une belle fleur jaune ici, caractéristique de la jussie, cette parcelle est touchée à 20% alors qu'il y a six ans, il n'y avait pas de jussie. Quand elle envahit un territoire, elle ne permet pas à d'autres plantes de revenir", déplore Erwan Brient, agriculteur et éleveur.

On comptabilise, à ce jour, plus de 3500 espèces invasives. Ces espèces exotiques sont l'une des cinq causes de l'effondrement de la biodiversité.