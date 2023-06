VIDÉO - Face à la pénurie d'eau, ils ont opté pour le forage

Avec des périodes régulières de sécheresse, les forages sont de plus en plus demandés. Depuis le mois de janvier, sur son exploitation maraîchère et céréalière, Nicolas n'utilise plus que de l'eau récupérée 30 mètres sous terre. Certes, cet agriculteur a investi près de 40.000 euros pour toute l'installation, mais à terme, ce sera moins cher pour lui que s'il était raccordé au réseau.

Évidemment, la quantité d'eau débitée en sous-sol est également limitée pour un professionnel mais elle est gratuite pour l'instant.