VIDÉO - Feux de forêts : les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge, les pompiers en alerte

À Allauch (Bouches-du-Rhône) ce vendredi, dans le jardin de cet habitant, la vigilance est encore montée d’un cran. Il a rapproché sa pompe de la piscine, il vérifie qu’elle fonctionne. Pour lui qui vit dans un vallon entouré par la forêt, c’est devenu un rituel de l’été après un traumatisme il y a quelques années : "Il y avait un feu d'un côté, un feu de l'autre, on a été pris en tenaille et on est partis rapidement". Il a eu peur de rester piégé, au point de construire sur son terrain un petit abri anti-feu prêt à accueillir sa famille.