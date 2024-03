VIDÉO - "Fossilisation accélérée" : comment une entreprise française parvient à transformer les déchets en pierre

La France produit chaque année 30 millions de tonnes de déchets non recyclables. Face à ce constat, une entreprise a cherché un moyen de les valoriser. La société Néolithe a mis au point un procédé lui permettant de les transformer en matériaux de construction.

C'est peut-être le matériau du futur pour construire nos maisons. À Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), trois entrepreneurs ont décidé de prendre la question de la gestion des déchets à bras-le-corps. Et pour cause : chaque année, la France produit 33 millions de tonnes de déchets non recyclables. Autant de matières enfouies ou incinérées qui viennent polluer les sols et dont le traitement génère des gaz à effet de serre.

Pour mieux utiliser ces ordures dont personne ne veut, Nicolas Cruaud a décidé de fonder Néolithe avec son père et un ami, Clément Bénassy. La société propose de transformer nos déchets en pierres. "Ici, on a la troisième voie de traitement de déchets, la fossilisation qui permet de transformer toute cette matière en des granulats de construction", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article, en présentant l'usine où le processus se déroule.

Fossiliser en 24 heures

Sa recette secrète ? La "fossilisation accélérée". Une idée née dans le cerveau du père de Nicolas Cruaud, tailleur de pierres. "Il s'est demandé s'il ne pouvait pas faire le même procédé [que la fossilisation des pierres, NDLR] mais industriellement et sur nos déchets. Il est venu me voir avec ça il y a quatre ans", raconte l'entrepreneur. Et depuis, la société s'attelle à effectuer cette opération en un temps record.

La première étape consiste à broyer les déchets très finement pour obtenir une sorte de farine, à laquelle est ajouté un liant minéral dont la formule est gardée secrète par Néolithe. Le résultat forme une pâte prête à être découpée en granules, qui vont ensuite être affinés durant trois mois, "comme du fromage", s'amuse Nicolas Cruaud. Le produit, appelé "Anthropocite", devient alors aussi dur que les graviers utilisés aujourd’hui dans la construction.

Et le succès est au rendez-vous pour Néolithe : que l'entreprise emploie désormais près de 200 personnes. D'autant que selon ses concepteurs, le matériau obtenu dans l'usine n'est pas nocif pour l'environnement, et est recyclable à l'infini. Mais tous les déchets ne peuvent pas être transformés en pierre : la société ne traite que ceux non recyclables, non inertes et non dangereux.

Pour le moment, ce granulat ne peut être utilisé par les professionnels du BTP que dans la conception de sous-couches ou de bétons non structurels à condition qu'il ne représente pas plus de 10% de la composition. Des tests sont menés pour une utilisation à plus grande échelle. S'ils étaient concluants, l'Anthropocite pourrait bientôt servir à la construction de nos routes et de nos bâtiments.