VIDÉO - Frelons asiatiques : pourquoi le printemps est la bonne saison pour s'y attaquer

C'est une espèce envahissante installée depuis 2004 en France. La saison du frelon asiatique devrait débuter d'ici au mois de juin dans l'Hexagone. Et pour éviter sa prolifération cet été, c'est dès le printemps qu'il faut s'en occuper.

Ils sont les ennemis publics numéros 1 de la biodiversité en Europe. Depuis 20 ans, le frelon asiatique, reconnaissable à sa couleur noire et son unique bande jaune/orangée sur l'abdomen, fait d'importants dégâts dans les ruches. Placé depuis 2016 sur la liste des espèces exotiques envahissantes par l'État français et dangereux pour l'homme, l'insecte entre en hibernation chaque hiver avant de faire son retour avec les beaux jours, aux alentours du mois de mai ou juin. Et c'est en amont de cette période qu'il est possible d'agir efficacement sur les populations de frelons.

Au début du printemps, lorsque la température approche les 15°C, les reines fécondées durant l'hiver commencent en effet à sortir pour construire leur nid. C'est le meilleur moment pour installer des pièges pour les capturer et les éliminer. "C'est maintenant qu'il faut piéger les reines, ce sont elles qui vont fournir les nids, et si on arrive à tuer la reine, il n'y aura pas de nid", détaille dans la vidéo en tête de cet article Fabien Bouisson, membre de l'association "Orange solidarité animaux" dans le Vaucluse qui organise des opérations de piégeage dans la région.

Comment bien piéger ?

Si cette technique ne permet pas d'éradiquer le frelon asiatique, elle permet de limiter la pression de sa prédation sur les abeilles en réduisant le nombre de colonies présentes dans une région, un seul nid pouvant regrouper près de 13.000 individus. Mais elle est à pratiquer avec prudence, au risque de faire plus de mal à des espèces non visées qu'au frelon asiatique. Dans sa note pour lutter au mieux contre l'insecte, le parc national des Cévennes alerte sur la période à laquelle installer les pièges. "Il ne sert à rien de piéger trop tôt car en mars, la grande majorité des pièges ne capturent pas de frelons asiatiques", détaille l'instance qui prévient également qu'il ne faut "pas piéger trop tard, car à partir de juin, les pièges capturent plus de frelons européens que de frelons asiatiques". Enfin, il ne faut "pas piéger trop longtemps. En effet, au bout de six semaines, les reines ne sortent plus de leur nid".

Il convient également de choisir avec soin son attractif et bien doser son mélange : un tiers de vin blanc, un tiers de bière et un tiers de sirop. L'alcool est particulièrement important, car il permet de limiter le piégeage des abeilles. Attention aussi à bien veiller que le piège installé permette aux autres insectes que le frelon asiatique comme les guêpes, les abeilles ou les mouches de ressortir. Il est conseillé, par ailleurs, de le doter de petits trous de 5 mm pour permettre aux petits animaux non ciblés de s'échapper, mais empêcher les gros comme le frelon européen ou les papillons d'y entrer. Car, "sans système de sélection physique des insectes par la taille, le frelon asiatique représente seulement 1 à 4% des insectes capturés", détaille le parc national des Cévennes.

Enfin, il faut prioriser les lieux attractifs pour le frelon pour poser son piège comme un ancien nid ou des ruches et placer l'objet à une hauteur entre 0,50 et 1,50 mètre avec une exposition au soleil le matin et plutôt à l'ombre l'après-midi. Enfin, attention à ne jamais laver le piège. S'il faut renouveler l'attractif tous les 8 à 10 jours maximum, il ne faut pas le passer à l'eau, car quand un frelon est piégé, il libère des phéromones qui vont attirer d'autres frelons.

Un piégeage décrié ?

Une méthode de piégeage qui peut permettre d'accompagner les politiques de lutte contre le frelon asiatique, mais à opérer avec prudence et avec des conseils avisés. Certains scientifiques ont d'ailleurs récemment remis en cause ces techniques, appelant à privilégier des systèmes de protection des ruches comme des "muselières". Une sorte de grillage placé devant l'entrée du dispositif et permettant d'éloigner les frelons d'environ 25 centimètres et ainsi éviter que les abeilles ne meurent de stress et enfermées dans leurs ruches.

Des méthodes qui peuvent permettre d'accompagner les politiques visant à lutter contre l'expansion du frelon asiatique. Car le petit insecte fait d'importants dégâts et est particulièrement vorace : il peut manger 70 insectes par jour, dont 40% d'abeilles et 60% d'autres insectes pollinisateurs comme des guêpes ou des papillons. Selon les chiffres de GDS France, en 2022, 20% des pertes de colonies d'abeilles seraient ainsi directement imputables au frelon asiatique.