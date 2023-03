Fuites d'eau : un fléau pour les communes

À quelques kilomètres de là, Valence a l'un des taux de fuite le plus faible de France, 15%. Comment expliquer de tels résultats ? D'abord, la ville renouvelle ses canalisations au fur et à mesure et non pas uniquement quand il y a une fuite. Des travaux lourds, chers, mais essentiels. L'autre clé du succès, c'est la technologie. Dans ce centre de pilotage, trois techniciens traquent les fuites grâce à 650 capteurs de son, installés sur tout le réseau, qui détectent les débits d'eau anormalement élevés. Les fuites potentielles s'affichent en rouge sur l'écran et sont localisées au mètre près. Une fois sur place, nouvelle écoute. Le doute est définitivement levé.