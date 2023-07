VIDÉO - Ardèche : un "Bison Futé" du canoë-kayak pour éviter les bouchons sur la rivière

Éviter les bouchons sur la rivière et les accidents qui vont avec tout en préservant un écrin naturel. Alors que de plus en plus d'initiatives locales voient le jour pour répondre au "surtourisme", l'Office du tourisme des Gorges de l'Ardèche a imaginé une sorte de "Bison Futé" pour les canoës-kayak.

Baptisé "Canoë Malin", le dispositif lancé fin mai a vocation à informer clairement et en temps réel les vacanciers qui sont chaque année plus de deux millions à passer sous le pont de l'Arc pendant l'été, avec certains jours, jusqu'à 3000 embarcations. Comment ? Grâce à un fonctionnement par webcam et un code couleur, de vert à orange, calqué sur le modèle du célèbre service de gestion du trafic et de sécurité routière. Pour connaitre les différents niveaux de fréquentation prévus selon les jours et les horaires, il suffit de cliquer sur la page dédiée du site internet de l’office (gorges-ardeche-pontdarc.fr).