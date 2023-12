VIDÉO - Hérault : pour la première fois, la justice ordonne le démontage de sept éoliennes

C'est une première judiciaire : la Cour d'appel de Nîmes a ordonné le démontage de sept éoliennes situées dans le parc naturel de Lunas. Elle valide ainsi les arguments des défenseurs de l'environnement, qui dénonçaient un risque pour la faune locale. Cette victoire pourrait faire jurisprudence, si elle se confirme en cassation.

"On a gagné ! On a gagné !" Devant le parc éolien de Bernagues à Lunas (Hérault), le collectif de défense de l'environnement "34-12" a retrouvé le sourire. Et pour cause : le démontage des sept éoliennes de ce site a été ordonné par la cour d'appel de Nîmes. "C'est un peu l'aboutissement de 20 ans de combat", s'enorgueillit la porte-parole, Marjolaine Villey-Migraine dans le reportage du JT de TF1 en tête de cet article.

Et pour ne rien gâter, c'est une première en France. "C'est vraiment la victoire. On est content parce que ça fait tellement longtemps qu'on voulait se débarrasser de ces éoliennes qu'ils se sont permis de construire avant d'avoir leur permis définitif finalement. Et donc ça, c'est une faute, ils sont fautifs", ajoute-t-elle.

De nombreux cadavres d'oiseaux

Édifiées en 2016 dans l'arrière-pays héraultais par Energies Renouvelables du Languedoc (ERL), ces sept éoliennes étaient toujours en fonctionnement, malgré l'annulation à deux reprises de leur permis de construire (en 2006 puis 2017). Il faut dire qu'elles sont situées sur une zone naturelle classée où toute construction est soumise à l'obtention d'une dérogation. Le propriétaire a tout de même pris le risque de les mettre en route. "C'est un exemple de réussite qui va quand même peut-être faire réfléchir les entreprises qui les installent", estime Anne-Marie Bourgesse, membre du collectif "34-12".

Ces sept éoliennes sont jugées illégales, car elles mettent en danger plusieurs espèces d'oiseaux. Selon l'ornithologue Christian Itty, "les éoliennes sont installées aux endroits qui sont importants pour ces oiseaux, pour voler et pour venir se percher", affirme-t-il. De nombreux cadavres ont ainsi été retrouvés, notamment des aigles royaux, une espèce protégée. La justice considère que les gérants du site ont négligé la biodiversité locale. "On a une insuffisance de l'étude d'impact qui date d'avant la construction du parc. En fait, la perte d'un individu, surtout si c'est un individu adulte, peut affecter la dynamique de population et, du coup, le statut de conservation de l'espèce en question", précise Christian Itty.

Contacté par TF1, le propriétaire du parc éolien n'a pas souhaité répondre. Il prévoit de renvoyer l'affaire devant la Cour de cassation, soit le dernier recours possible. Le groupe dispose de quinze mois pour démolir ces éoliennes avec une pénalité de 3.000 euros par jour de retard à verser aux associations (1.000 chacune), durant 180 jours. Au-delà de cette date, la cour se réunirait à nouveau pour statuer.