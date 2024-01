VIDÉO - Huîtres contaminées : la vérité a-t-elle été cachée pour sauver Noël ?

Une enquête a été ouverte dans l'affaire des huîtres contaminées du bassin d'Arcachon qui ont provoqué des intoxications massives autour de Noël. Elle intervient après plusieurs plaintes déposées ce jeudi par des associations de protection de l'environnement. Elles affirment que beaucoup "savaient" depuis novembre et auraient tardé à agir.

Noël aurait-il pu mieux se passer pour les amateurs d'huîtres ? Une fédération d'associations du bassin d'Arcachon assure que les autorités ne pouvaient pas ignorer la contamination des coquillages fin décembre. "La question est de savoir pourquoi on a laissé vendre des huîtres alors qu'on savait qu'elles avaient séjourné dans un milieu pollué et qu'elles étaient potentiellement vectrices d'intoxications. Et malheureusement, on a observé beaucoup d'intoxications, beaucoup de personnes reçues aux urgences", lâche Jacques Storelli, président de la Coordination environnement du bassin d'Arcachon, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

Une défaillance des services de l'État

Pourquoi cette certitude ? En novembre, les eaux du bassin d'Arcachon sont contaminées après des inondations. Les eaux usées se mélangent aux eaux fluviales. La préfecture interdit d'ailleurs la consommation de certains coquillages. Mi-décembre, nouvelles inondations au même endroit, mais cette fois aucune alerte, aucune interdiction. Les associations estiment donc qu'il y a eu une défaillance des services de l'État.

En conséquence, une première plainte a été déposée contre le syndicat intercommunal (Siba) responsable du réseau d'assainissement local et de la gestion des eaux pluviales, en mettant en cause le gestionnaire. Le constat de débordements a conduit le parquet à ouvrir une enquête le 5 janvier. Ouverte notamment pour "écocide", elle vise des "déversements" de substances nuisibles pour la faune, la flore et la santé humaine, commis "par imprudence ou négligence", ou de façon intentionnelle, par des personnes physiques ou morales.

Un avis partagé par les ostréiculteurs. "Si vous me demandez de présenter les analyses de mes huîtres et de l'eau de mon bassin, je pourrais vous les présenter. Avant Noël, les analyses allaient bien", admet Mamadou Diallo. Plusieurs ostréiculteurs ont aussi porté plainte pour pollution, intoxication et mise en danger d'autrui.

Depuis plusieurs semaines, d'autres zones en France sont touchées par des interdictions de vente d'huîtres, en Loire-Atlantique, en Vendée, dans le Calvados, dans la Manche et plus récemment sur une partie de la baie du Mont-Saint-Michel. Le Comité régional de la conchyliculture (CRC) des Pays de la Loire a annoncé lui aussi avoir saisi la justice.