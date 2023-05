"Ici, il n'y aura plus de plage à l'horizon 2030-2035" : le combat de Lacanau contre l'érosion

Des kilomètres de plage sont dévorés chaque jour un peu plus par la mer. À Lacanau, le trait de côte s'est métamorphosé. Jean-Paul y surfe depuis plus de 40 ans, il a vu la dune complètement disparaître. "Quand j'étais gamin, à l'époque, on allait se baigner, on allait pêcher en surf-casting. Mais il fallait avancer sur la plage, même à marée haute", témoigne-t-il.