VIDÉO - "Ils peuvent aller un petit peu partout" : espèce invasive, les ratons laveurs s'invitent jusque dans les maisons

Malgré leur apparence inoffensive, les ratons laveurs sont de plus en plus nombreux en France. En plus de s'introduire dans les jardins, ils peuvent même entrer dans les maisons quand ils sont à la recherche de nourriture. Venu d'Amérique du Nord, le raton laveur n'a pas de prédateur naturel dans nos forêts.

Au printemps, Marie-Odile Brabant a son petit péché mignon : profiter des fruits de son jardin, surtout les groseilles. "J'étais contente cette année, il y en avait pas mal", lâche-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Sauf qu'un jour, plus rien. Toutes les baies ont disparu. "Plus une sur l'arbre, des peaux tout autour. Je me suis dit : 'c'est pas possible'. Elles étaient prêtes à manger. Qu'est-ce qui peut m'avoir mangé ça ?", se demande la retraitée, avant d'ajouter :"J'avais un peu accusé mes poules qui auraient pu venir picorer".

En réalité, ses poules et ses canards n'y sont pour rien. L'identité du voleur présumé est plus surprenante, c'est un raton laveur ! Il faut dire que dans la commune de Saint-Imoges (Marne), ils font des ravages, dérobant les fruits des jardins, les croquettes des animaux de compagnie. Ils vont même jusqu'à s'introduire la nuit dans les maisons à la recherche de nourriture. "Il ne faut pas les laisser revenir. Il faut tout faire pour qu'on n'en ait pas", insiste Marie-Odile.

On n'est pas à l'abri d'une agression physique. Caroline Benoit, maire de Saint-Imoges (Marne)

Leur présence croissante préoccupe en effet les habitants. La maire, Caroline Benoit, a d'ailleurs fait distribuer un avis dans les boîtes aux lettres. Il y est écrit : "Renards, ratons laveurs et autres animaux sauvages prolifèrent dans notre commune. Il vous est rappelé qu'il est interdit de laisser de la nourriture à leur destination". "Malgré tout, ça a de bonnes dents, ça a de bonnes griffes, on n'est pas à l'abri d'une agression physique, que ce soit sur les animaux ou sur les humains", prévient l'édile.

Depuis, les habitants sont vigilants. Ils accrochent leurs poubelles en hauteur ou les ferment hermétiquement pour dissuader tout pillage. Aujourd'hui, on estime la population de ratons laveurs à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Principalement présents dans l'est de la France, ils se multiplient aussi en Auvergne ou encore en Gironde. "Ça grimpe aux arbres, ça peut nager. Ils peuvent aller un petit peu partout", explique Manon Gautrelet. Cette chercheuse en éco-éthologie est la première à avoir réalisé une étude sur le raton laveur en France.

"Un super maître de l'adaptation"

TF1

Le mammifère a été importé dans le département de la Marne par des militaires américains dans les années 60. Depuis, l'espèce a largement trouvé sa place dans nos forêts d'où ils sortent la nuit pour chasser. Dans la nature, ils n'ont quasiment aucun prédateur. "À part l'homme, donc les collisions routières, la chasse, le piégeage. Mais sinon, le raton laveur en lui-même ne craint pas grand-chose des autres animaux", précise Manon Gautrelet.

Manon a fait équiper certains ratons laveurs de colliers GPS pour retracer leurs déplacements et recueillir le moindre indice sur le mode de vie de l'animal. Elle en conclut que ce sont "surtout les jeunes mâles qui vont émigrer et qui peuvent fonder de nouvelles populations". "Ils vont s'étendre et progressivement s'éloigner du noyau familial. C'est ça qui peut participer à l'extension d'une population. C'est vraiment un super maître de l'adaptation. Nous, on le qualifie d'opportuniste", poursuit l'experte.

Un territoire plus étendu augmente ainsi les chances de contact avec l'homme. Dans le parc animalier Argonne Découverte, dans les Ardennes, les soigneurs sensibilisent donc le grand public sur le comportement à adopter face à ces mammifères. "Si vous tombez nez à nez avec lui, il va sans doute grogner très fort et partir. Faut surtout pas mettre la main. Si vous vous faites mordre par un raton laveur, vous allez être placé sous antibiotiques plus d'une vingtaine de jours", prévient Orlane Marandon.

Le raton laveur est officiellement classé comme espèce invasive, ce qui autorise les chasseurs à les tuer pour mieux réguler leur population.