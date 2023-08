VIDÉO - Incendie à Portbou : les images du feu à la frontière entre la France et l'Espagne

À l'aube, les flammes ont atteint le village de Portbou (Espagne), typique de la Costa Brava. Le feu était à quelques centaines de mètres de la frontière française samedi à la mi-journée, après avoir déjà parcouru 435 hectares. La cause de l'incendie, qui s'est déclaré la veille à 2 kilomètres de Cerbère (Pyrénées-Orientales), est encore inconnue. Environ 135 personnes ont été évacuées dans la nuit, selon les pompiers. Un confinement a été décrété dans le village de Colera et le camping de Sant Miquel. La route N260 a été totalement fermée.

Plus de 4000 personnes sont privées d'électricité dans le secteur, selon la Protection civile catalane, et "le trafic ferroviaire reste arrêté" entre Portbou et la ville de Figueras, située à une trentaine de kilomètres plus au sud. La route nationale menant à Portbou et à la frontière est également fermée.