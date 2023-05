Incendies en Gironde : branle-bas de combat avant l'été pour limiter les risques

Pour protéger un quartier en bordure de forêt, la commune voisine, Saint-Symphorien (Gironde), a créé un pare-feu de plus de six hectares. En cas d'incendie, une vingtaine d'habitations étaient menacées. Annoncés par la préfecture, les moyens mis en place sont importants : caméras de vidéosurveillance installées sur les tours de guet, survols de drones et renfort aérien positionné en Gironde.