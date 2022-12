Incendies en Gironde : les brebis, nouvelles protectrices de la forêt

Pour la commune forestière de 1 200 hectares, le nettoyage animal est moins destructeur que les méthodes mécaniques. Il permet aussi de laisser grandir certaines variétés d’arbres très utiles. "C'est vraiment très intéressant d'avoir des espèces de plantes qui ont une résistance au feu beaucoup plus importante. Et d'avoir ce mélange nous permet d'avoir des feux qui courent moins ", souligne l'adjoint au maire de Soustons. À partir de janvier, la bergère Jeanne Fernandes travaillera en collaboration avec l’Office national des forêts (ONF), pour entretenir de façon régulière et naturelle des zones ciblées du massif forestier.