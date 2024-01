VIDÉO - En Islande, faire pousser des bananes et des tomates... grâce à la géothermie

L'Islande teste en ce moment de nouvelles cultures de fruits exotiques dans des serres chauffées grâce à la géothermie. Si la production de bananes reste minime, de nombreux autres fruits et légumes, dont des tomates, alimentent déjà le pays grâce à cette source d'énergie verte.

Étonnant, mais bien réel. L'Université du Sud de l'Islande (FSU) teste en ce moment la culture de diverses variétés, dont des bananes, dans des serres chauffées à 20°C grâce à la géothermie. Cette énergie est produite par l'activité volcanique sur l'île.

"Comme il n’y a pas beaucoup de lumière, elles poussent un peu plus lentement. Un plant prend à peu près 18 mois pour donner un régime de bananes", explique le responsable de la production Elias Oskarsson, qui affirme quand même : "On peut faire pousser ce qu'on veut."

Cette production reste expérimentale, et pas assez rentable pour être commercialisée. En revanche, la culture d'autres fruits et légumes sous des serres chauffées par la géothermie est très répandue, poussée par le gouvernement qui souhaite améliorer l'indépendance alimentaire du pays. Plus de 40% des légumes consommés par les Islandais ont poussé localement.

L'électricité quatre à six fois moins chère qu'en France

Aucun problème par exemple pour cultiver des tomates à Reykholt, une ville de l'ouest de l'Islande, à 100 km au nord de la capitale. "L'eau est à peu près à 100°C quand elle arrive, et on la fait circuler dans les tuyaux aux murs, au plafond", ce qui chauffe sans autre source d'énergie la serre de 11.000 m², détaille le propriétaire Knutur Rafn Armann, rencontré dans le reportage en tête d'article. "On récolte 6 à 7000 tonnes par an. Les tomates qui sont cueillies ici le matin peuvent être dans les supermarchés l’après-midi ou le lendemain matin."

Avec sept centrales de géothermie liées à 130 volcans actifs sur l'île, l'Islande est autonome sur sa production d'énergie et l'électricité y coûte quatre à six fois moins cher qu'en France. "Chaque kilowattheure coûte cinq centimes (d'euro), le prix ne fluctue pas d’un mois à l’autre ou d’une saison à l’autre", souligne le chargé de communication de la centrale de Hellisheidi, près de la capitale.