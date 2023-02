VIDÉO - La nature à domicile : comment créer un parfait jardin d'hiver chez soi

Même dans un petit espace, il est possible d'avoir son propre jardin d'hiver. Si vous habitez en ville ou dans un appartement, une solution existe : les terrariums. Les adeptes de ces petits écosystèmes de poche sont de plus en plus nombreux. À Strasbourg, Jennifer Baumgartner anime depuis quinze mois des ateliers pour pouvoir en créer. Les terrariums possèdent un avantage non négligeable pour les citadins : ils s'arrosent toutes seuls. Les plantes du terrarium "respirent et émettent de l'humidité dans l'air. Cela se condense sur les parois, et l'eau formée ruisselle à nouveau dans le terrarium. Et ensuite la boucle est bouclée", décrit l'intervenante de la jardinerie urbaine Tchungle.

Ces minis-jardins plaisent beaucoup aux participants de ses ateliers. "L'hiver, c'est un peu tristounet. Et je pense que ces plantes ramènent un peu de bonheur et de joie chez soi", affirme une jeune femme. Ce type d'activité réveille également le plaisir enfantin de voir de très près sa plante grandir en toute autonomie. Pour une autre participante, ces terrariums amènent "un peu de verdure, un peu de légèreté, un peu de bien-être à la maison. C'est sympa !". Les terrariums fleurissent aussi sur les réseaux sociaux. Ils coûtent entre 30 et 300 euros, selon leurs tailles.