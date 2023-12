VIDÉO - La première mini-centrale de Bill Gates en service d'ici à 2030 : s'agit-il de l'avenir du nucléaire ?

Le premier mini-réacteur nucléaire Natrium devrait être opérationnel d'ici à 2030 aux États-Unis. Le projet est porté par le milliardaire américain Bill Gates depuis 2006. 70 projets de mini-réacteurs analogues sont étudiés dans le monde, notamment en France. S'agit-il de l'avenir du nucléaire, alors qu'à Dubaï, une vingtaine de pays appellent à augmenter les capacités de cette énergie dans le monde ?

"Nous sommes à l'emplacement exact du futur réacteur !", se réjouit le milliardaire américain Bill Gates, se tenant devant un site en construction. C'est sur ce chantier, à Kemmerer dans le Wyoming (États-Unis), que la première mini-centrale nucléaire devrait voir le jour en 2030. Fondée par Bill Gates, la start-up TerraPower souhaite se servir du sodium pour refroidir ces centrales nouvelle génération.

TerraPower promet ainsi des centrales moins coûteuses, et trois fois plus petites que les modèles actuels. "On aura besoin de beaucoup moins de béton, moins d'acier. Il y aura beaucoup moins de câbles électriques et de tuyaux. Grâce à cela, nos centrales seront plus simples à construire et demanderont moins de main-d'œuvre", détaille le PDG de TerraPower Chris Levesque, interrogé dans le reportage en tête de cet article. Par ailleurs, la chaleur produite par le réacteur pourra être conservée et réutilisée, et moins d'énergie sera ainsi gaspillée.

Aux États-Unis, l'ensemble du secteur du nucléaire fourmille de projets novateurs, le but étant d'oublier le gigantisme des puissants réacteurs très chers et longs à construire. De nombreuses entreprises américaines souhaitent utiliser le modèle de centrales actuelles, mais à une échelle beaucoup plus petite.

Last Energy

Par exemple, la start-up américaine Last Energy souhaite faire tenir son réacteur dans un cube à peine plus grand qu'une maison. La centrale entière, quant à elle, devrait tenir sur un terrain de football, l'idée étant de les produire en série et les installer dans des régions éloignées des réseaux électriques. "Nous avons construit notre modèle pour pouvoir en construire la majeure partie dans une usine, sous forme de module qu'on peut facilement acheminer n'importe où. Le tout doit permettre une construction extrêmement simple", détaille le fondateur de la start-up Bret Kugelmass dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Près de 70 projets de mini-réacteurs dans le monde

Les pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs ce samedi sur le monde énergétique de demain. Une vingtaine de pays ont notamment appelé à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050, par rapport à 2020. "Aucune stratégie crédible, ni nationalement ni mondialement, ne permet de sortir du charbon et des fossiles en reposant uniquement sur le renouvelable", a martelé le président français Emmanuel Macron sur place.

La demande mondiale en électricité devrait doubler d’ici 20 ans. On compte aujourd’hui près de 70 projets de mini-réacteurs dans le monde : aux États-Unis, mais aussi en Russie, en Chine, et en France. EDF développe également son propre mini réacteur, avec une mise en service prévue pour 2030.