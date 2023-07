VIDÉO - La Réunion : les images saisissantes de l'éruption "effusive" du Piton de la Fournaise

Pour les volcanologues sur place, cette éruption était prévisible. "L'observatoire enregistre depuis le début de l'éruption une forte sismicité", nous explique sa directrice Aline Peltier, "ce qui montre que le magma est toujours en train de circuler en profondeur, et donc qu'il y a un risque de nouvelles fissures, notamment plus bas en altitude".

Pour l'instant, même si cette éruption ne représente pas de danger pour la population, il est encore impossible d'évaluer sa durée et la progression de sa coulée sur les pentes. Avec une moyenne de deux éruptions par an, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la planète.