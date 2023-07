VIDÉO - La SNCF se lance dans l'énergie solaire pour alimenter les TGV de demain

Nouveau projet pour la SNCF. La compagnie ferroviaire a annoncé ce jeudi 6 juillet l'installation de 1000 hectares de panneaux solaires d'ici 2030 dans tout l'Hexagone. Avec cette nouvelle source d'énergie renouvelable, la SNCF - qui est l'industrie la plus consommatrice d'électricité en France - souhaite couvrir par elle-même 15 à 20% de ses besoins en électricité.

Deuxième plus grand propriétaire terrien après l'État, la société va construire ses panneaux photovoltaïques sur des terrains, des toits de bâtiments et des parkings déjà acquis. Les premières installations ont déjà vu le jour dans plusieurs villes françaises. C'est le cas de Nîmes-Pont du Gard, où s'est rendue l'équipe de TF1 dans le reportage en tête de l'article.

Sur les toits et auvents de parkings près de 8000 mètres carrés de panneaux solaires sont déployés. Ils produisent l'équivalent de la consommation de 700 foyers individuels. Interrogés, les habitants approuvent cette installation. "Cela ne choque pas dans le paysage comme c'était déjà un parking", C'est très bien, c'est écoresponsable. Il y en a de plus en plus donc c'est plutôt bien pour la planète", expliquent des riveraines au micro de TF1.