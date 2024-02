VIDÉO - "La terre a vibré" : en Dordogne, un pan de falaise s'effondre à quelques mètres des habitations

Environ 2000 m3 cube de roches se sont brutalement effondrés ce vendredi soir sur la commune d'Excideuil. Une véritable frayeur pour les riverains, qui ont cru à un tremblement de terre. Par chance, les plus gros morceaux de la falaise se sont arrêtés à quelques mètres seulement des maisons et n'ont fait aucune victime.

"Quand elle est tombée, ça a fait un énorme boum ! La terre a vibré, comme si c'était un petit tremblement de terre", décrit Patrick. La maison de ce riverain d'Excideuil (Dordogne), est située à 30 mètres seulement d'un pan de falaise qui s'est brutalement décroché ce vendredi 2 février, s'effondrant sur la route. Tout le voisinage a ressenti la secousse. "C'était impressionnant : mon lit était contre le mur, il a été déplacé de 10 centimètres", décrit l'habitant, encore sous le choc, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.

"3500 à 4000 tonnes"

Peu de temps avant l'éboulement, il discutait avec son voisin sur le trottoir, tout près du lieu de l'éboulement. "Trois quarts d'heure après, le rocher est tombé. Il aurait très bien pu me tomber dessus, à 45 minutes près j'étais dessous", répète-t-il, encore hébété. "Les rochers sont quand même rentrés sur le terrain du voisin, à côté, ça a tout arraché. Je me dis que j'ai eu de la chance." Les autorités ont évacué les occupants des deux maisons les plus proches des blocs effondrés, étendus sur la chaussée de la RD76, sous une couche de terre et de roche calcaire réduite en miettes.

Le commandant Thierry Laguionie est l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. "Au départ, on a eu un appel pour chute de fil électrique sur la voie publique", explique le sapeur-pompier. Mais il se rend rapidement compte qu'au-delà des câbles électriques couchés sur la chaussée, c'est toute la zone qu'il faut sécuriser, une tâche d'ampleur. Pour cause, le tonnage des pierres tombées est estimé à "3500 à 4000 tonnes". "Avec un camion qui peut enlever 30 à 35 tonnes, vous voyez un peu la difficulté que l'on va avoir pour pouvoir évacuer cet ensemble de roches", souligne-t-il.

Un temps coupé, l'accès à l'eau potable a été rétabli ce samedi en fin de matinée, et le réseau électrique fonctionne à nouveau, a précisé la mairie sur Facebook. Mais la route, devenue impraticable, a été barrée et des déviations mises en place. Le secteur reste "interdit à la circulation et aux piétons", insiste la municipalité. Sur place, les habitants de la commune s'approchent des barrières de sécurité érigées, n'en revenant pas leurs yeux. "C'est impressionnant quand même", lâche l'un d'eux devant cet immense bloc de pierre étendu sur cette "route fréquentée", notamment par des routiers.

Les experts se rendront ce lundi sur place pour analyser la falaise, mais la pierre calcaire de la région et la quantité d'eau tombée cet automne pourraient être à l'origine de l'éboulement. "L'eau s'infiltre dans les failles, et quand elle a décollé un morceau de la falaise, cela s'écroule, tout simplement. C'est fréquent dans la région", explique un résident. Il faudra au minimum deux mois pour évacuer ces rochers titanesques et sécuriser le reste de la falaise autour des maisons.