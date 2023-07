VIDÉO - Le mildiou infeste les vignes de Gironde, à la suite d'un printemps "quasi-tropical"

Si le mildiou est aussi spectaculaire cette année, c'est aussi parce que de plus en plus de viticulteurs voisins abandonnent leurs parcelles, plus assez rentables. Non traitées, ces vignes sont des proies faciles pour le mildiou, qui contamine ensuite les vignes voisines. Un plan d'arrachage a alors été décrété par le gouvernement en juin dernier, pour lutter à la fois contre la surproduction, et contre une maladie mortelle de la vigne, la flavescence dorée. C'est le seul espoir pour nombre de viticulteurs d'enrayer le retour du mildiou, et éviter qu'il ne frappe de nouveau l'année prochaine.