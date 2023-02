VIDÉO - Les algues, une nouvelle arme contre la pollution

Derrière ces murs, des biologistes en blouse blanche étudient sous toutes les coutures des espèces d’algues sélectionnées pour leurs propriétés. L’exploration de cette ressource ne fait que commencer. "On estime qu’il y a environ 10.000 espèces d’algues différentes. A ce jour, on en exploite probablement une centaine", souligne Ronan Pierre, responsable du pôle innovations et produits au Ceva. Pour l’heure, le principal débouché concerne l’alimentaire ainsi que l’agriculture, où elles sont utilisées comme biostimulant pour les légumes ou les plantes.

"Cela va permettre de réduire les apports en engrais et aussi, potentiellement, l’usage de certains produits d’origine chimique", explique le biologiste. Et les applications sont nombreuses. L’institut a récemment mis au point une peinture plus écologique en collaboration avec une entreprise locale. "L’objectif, c’est de s’affranchir au maximum de la pétrochimie", explique, au micro de TF1, Lionel Bouillon, le PDG d’Algo Paint. L’an dernier, cette peinture à base d’algues a recouvert 5 millions de mètres carrés d’habitation, soit l’équivalent de 700 terrains de foot.