VIDÉO - Charente : ce village fourmille d'idées pour la planète

S'occuper des abeilles, symbole de biodiversité, mais aussi d'un nouveau regard entre les habitants. "On se retrouve avec un certain nombre de personnes qu'on ne connaissait pas avant, et quand on peut parler autre chose que des abeilles, c'est une rencontre", rapporte une habitante. À quelques mètres, les abeilles ont trouvé un terrain de jeu idéal, un verger en plein essor pour renouer avec des variétés anciennes, mais aussi des espèces adaptées au réchauffement climatique.