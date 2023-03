VIDÉO - Normandie : ces cabines de plage attirent trop les curieux ?

Choisissez votre couleur, vos cabines de plage préférées, un angle de vue, et voilà une photo de plus postée en quelques secondes sur les réseaux sociaux parmi des centaines. "On voit beaucoup de photos des cabines de Gouville (Manche). Je ne viens pas souvent et j'avais envie d'en prendre et poster sur les réseaux", explique Lauranne.