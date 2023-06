VIDÉO - Attaques d'orques en série : un suspect nommé Gladis

Depuis près de deux ans, les attaques d'orques visant des voiliers se multiplient au large de la péninsule de Gibraltar. En mai dernier, au nord du Maroc, six orques qui rodaient ont poussé un bateau qui s'est retrouvé à la merci de l’animal pendant une heure et quart. Lassés par la stratégie de "l'animal mort" mise en place, consistant à baisser les voiles et ne plus faire aucun bruit à bord, les orques ont fini par s'éloigner mais ont cassé le gouvernail, contraignant le voilier à être remorqué. C'est aussi en mai, que le bateau du skipper Sébastien Destremau a été attaqué par une meute d'une vingtaine de ces mammifères marins pouvant peser jusqu'à neuf tonnes.

À noter que ce jeudi, une attaque de ce genre a également été signalée au large des îles Shetland, non loin de la Norvège. Une première dans cette zone.