VIDÉO - Orques d'Antibes : un transfert hors norme se prépare

Les trois dernières orques encore présentes en France demeurent au Marineland d'Antibes. Elles pourraient être transférées au Japon, ce qui inquiète les défenseurs de la cause animale. Des opérations pour les déplacer viennent d'être testées.

Une grue et un harnais sur mesure destinés à soulever des animaux de presque dix tonnes. Ce dispositif hors norme a été testé mardi dernier. Les images, visibles dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article, ont été filmées par drone sans l'autorisation du parc par l'association de protection des animaux One Voice. "Le bassin a été presque vidé donc elles sont presque sur leur ventre. Elles sont entourées de dizaines d'humains qui procèdent à plusieurs opérations. On vous laisse imaginer le stress qu'elles sont en train de subir", dénonce Corinne Bouvot, coordinatrice de terrain de cette organisation.

Un transfert au Japon redouté

Ces trois orques appartiennent à la même famille et sont toutes nées en captivité à Antibes (Alpes-Maritimes). Elles ne peuvent donc pas être relâchées en pleine mer, où leur chance de survie serait quasi nulle. Une option est particulièrement redoutée par l'association : un transfert au Japon dans un autre parc aquatique. "Elles seront détenues dans des conditions encore pires que celles-ci dans des tout petits bassins. Elles seraient à nouveau contraintes de faire des spectacles. Ce serait vraiment les envoyer vers l'enfer", assure la coordinatrice de One Voice.

Pour l'heure, Marineland n'a confirmé ni la date de départ des orques, ni leur destination. "Un exercice d'entrainement a eu lieu avec les orques, les équipes animalières de Marineland et des experts internationaux pour les préparer à un éventuel transfert vers un nouveau lieu d'hébergement [...] Les orques ne seront en aucun cas vendues", nous fait cependant savoir le parc par voie de communiqué.

Le défi logistique est colossal. Les orques devront être sorties de l'eau par une grue, puis placées chacune dans un bassin qui sera ensuite chargé dans un avion-cargo. Si les grandes manœuvres s'accélèrent, c'est qu'une loi contre la maltraitance animale interdira en 2026 les spectacles de cétacés et leur détention en France. Ces trois orques sont les dernières sur le territoire français.