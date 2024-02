VIDÉO - Paris : la mairie s'attaque aux fleurs artificielles

La ville de Paris vient de voter l'instauration d'une charte afin de réguler l'implantation des fleurs artificielles sur les devantures des commerces de la capitale. Une disposition écologique qui ulcère certains commerçants.

Les fleurs en tissus synthétiques ou en plastique fleurissent un peu partout sur les façades de nos cafés et de nos restaurants. Depuis plusieurs années, à Paris comme dans de plus en plus de villes françaises, elles font le bonheur des réseaux sociaux et des touristes. Mais aujourd'hui, ces fleurs ne sont plus vraiment du goût de tout le monde. "Là c'est un peu comme si on mettait plein de sacs en plastique sur les devantures des magasins. Je ne trouve pas ça du tout esthétique", déplore une passante dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article. Une autre ajoute : "Je pense qu'il faut faire un choix : soit on est pour la cause écologique, et on s'engage avec les conséquences qui vont avec, soit on occulte."

Autre problème pointé du doigt : la matière qui compose cette décoration synthétique est inflammable, donc très dangereuse. La mairie de Paris a donc décidé de restreindre l'utilisation de ces décorations : le Conseil municipal a voté, le 9 février, la mise en place d'une charte pour réguler l'installation de compositions florales en plastique sur les façades des commerces.

Cette mesure pourrait pénaliser l'activité des restaurateurs. Julien Valentin, propriétaire du restaurant Le Musset, à Paris, a investi près de 30.000 euros en décorations florales. "Un bel établissement, si on a un bon produit et un bon cadre, ça fonctionne. Les touristes trouvent ça splendide parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont chez eux", réagit ce patron. Deux touristes italiens confirment : "C'est très chaleureux", commente l'un d'eux. Et le second d'ajouter : "Ça m'inspire l'élégance, la chaleur et la finesse."

Pourquoi ne pas utiliser de vraies fleurs ? Elles sont plus chères et très compliquées à entretenir, nous disent les commerçants. Les fausses, elles, ne doivent être changées que tous les deux ans.