VIDÉO - Plages de la Côte d'Azur : la mer se réchauffe, les méduses sont de retour

Les piqûres de méduse provoquent une douleur intense pendant quelques minutes. Ce sapeur-pompier le remarque, cet été, les cas se font plus nombreux. Stéphane Niollon donne des consignes : "Quand on se fait piquer, c'est assez douloureux, ça fait comme une décharge électrique". "Il ne faut surtout pas se rincer avec de l'eau douce", insiste le professionnel, "il faut rincer avec de l'eau de mer, et aller au poste de secours pour appliquer une crème apaisante".