VIDÉO - "Une folie totale" : une photo pour chaque poisson pêché, la nouvelle règle qui passe mal à Marseille

À Marseille, dans le Parc national des calanques, les pêcheurs à la ligne sont vent debout. On veut leur imposer de remplir un dossier pour chacune de leur prise, accompagné d'une photo. Une situation ubuesque qu'ils contestent.

Dans l'attirail du parfait pêcheur à la ligne de Marseille, il faudra bientôt ajouter le téléphone portable à la canne à pêche. Et de fait : en 2024, une nouvelle règle prévoit que chaque poisson péché dans le Parc national des calanques devra être déclaré à l'aide d'une application mobile.

Pour Jean-Claude Bianco, 80 ans, un habitué de la pêche de loisir dans la calanque de Sormiou, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la Méditerranée. "Je pense que c'est une folie totale. Maintenant, il faudra prendre la photo. La prochaine étape, c'est quoi ? On est fliqué de tous les côtés", lance-t-il, un brin agacé, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Des caractéristiques précises à renseigner

Concrètement, un pêcheur amateur devra renseigner à chaque prise les caractéristiques de l’espèce capturée : taille, poids, horaire, localisation, avec en option une photo du poisson... Et cette nouvelle procédure dans les calanques ne plaît pas. "On part en mer pour couper un peu du téléphone. Eh bien non, maintenant, il faut encore qu'on reste connecté tout le temps, tout le temps, tout le temps", s'offusque Yohann Drai, un autre pêcheur de loisir.

Une contrainte de plus et un plaisir gâché pour ces pêcheurs. "Je sais pas le faire, moi j'ai qu'un numéro de téléphone dans mon téléphone. Au fur et à mesure, on n'aura même plus le droit de sortir du port avec le bateau", renchérit de son côté Pierre Vottero.

Cette contribution est faite pour avoir de meilleures connaissances sur les zones de pêche Didier Réault, président du conseil d'administration du Parc national des calanques

L'expérimentation a un but précis : récolter des données sur les espèces sous-marines présentes dans le parc. "Cette demande de contribution aux pêcheurs est faite pour avoir de meilleures connaissances sur les zones de pêche des espèces qu'on y trouve", explique Didier Réault, président du conseil d'administration du Parc. Le but ? Mieux les protéger et comprendre leurs évolutions.

De nouvelles habitudes à prendre, qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. "Il y a combien d'anciens, pour ne pas dire de vieux, qui n'ont pas de smartphone ?", s'interroge une habituée. "Il y a une possibilité qu'il y ait des volontaires", estime-t-elle cependant. "Il y en a qui le feront."

Le test devrait durer un an dans le Parc national des calanques et dans le Parc naturel marin du golfe du Lion. Le projet pourrait ensuite se généraliser dans toute la France d'ici à 2026.