VIDÉO - Pyrénées-Orientales : en pleine crise sécheresse, un incendie entraine l'évacuation de dizaines de vacanciers

Plus de 130 touristes d'un camping de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) ainsi que les habitants de lotissements voisins ont été évacués, menacés par un incendie mercredi 10 avril, a-t-on appris auprès des pompiers et de la gendarmerie. L'incendie, qui a débuté peu après 15h00 lorsqu'un tracteur a pris feu, a provoqué l'évacuation des 137 vacanciers présents au camping du Bosc et des habitants de lotissements se trouvant à proximité, ont précisé les secours.

Un mobil-home ainsi qu'une maison ont été partiellement endommagés par les flammes, attisées par un vent violent et une sécheresse forte, dans cette station balnéaire située à 15 km de Perpignan. 150 sapeurs-pompiers ainsi qu'un avion Dash ont été mobilisés pour lutter contre cet incendie qui menaçait le camping et une cinquantaine d'habitations. Dont celle d'une habitante interrogée par le 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "C'est celle qui est en première ligne. Vous imaginez les pertes ? (...) Ça veut dire qu'on va vivre un été d'enfer", témoigne-t-elle.

La situation était jugée "favorable", mercredi à 19h30, a indiqué le Sdis 66.